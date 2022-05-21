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Зеленский: Мы понимали, что идет подготовка к полномасштабной войне, однако объема никто не понимал до конца

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Подробностей до конца не знали

Зеленский: Мы понимали, что идет подготовка к полномасштабной войне, однако объема никто не понимал до конца

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском телемарафоне рассказал о том, знала ли украинская сторона о наступлении российских войск:

“Мы понимали, что происходит подготовка или иная. Объем или наглость того, результат чего мы увидели с вами, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны беларуси на тебя пойдут танки, россия пойдет сквозь беларусь на тебя. Другое дело – когда конкретно из беларуси летят ракеты. Кажется, что разница небольшая, что предупреждали, что с той стороны может начаться техникой наступление. Но разница велика.

Поэтому никто до конца происходящего не знал. Это все неправда. Какие бы разведки ни говорили, деталей никто до конца не знал. Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка, у разных исследований наших партнеров была своя подготовка и свои предупреждения. Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было”, - сказал Зеленский.

Напомним, что 24 февраля украинские города с Востока до Запада были атакованы ракетами из Беларуси. Также начался прорыв российских войск со стороны Крыма и Севера Украины, а также поднялась интенсивность наступлений на Востоке.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Еспресо

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