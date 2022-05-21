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Зеленский: К войне привлечены 700 тысяч украинцев

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И это не максимум

Зеленский: К войне привлечены 700 тысяч украинцев

Українська Армія - це вже страшилка для росіян та білорусів

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна была хорошо подготовлена к полномасштабной войне, учитывая объем наступательных сил врага:

"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, даже резервы и "тихую" мобилизацию. Я думаю, на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы.

Россияне перебрасывали много войск к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым, единственное место, где не видели увеличения войск - это Приднестровье.

Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они не знали о многом и потом получили все это.

Даже 100 тысячам военных было бы трудно остановить действия врага, но украинцы выстояли, и теперь к войне привлечены 700 тысяч человек", - сказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский ВСУ
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