Зеленский: К войне привлечены 700 тысяч украинцев
И это не максимум
Українська Армія - це вже страшилка для росіян та білорусів
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна была хорошо подготовлена к полномасштабной войне, учитывая объем наступательных сил врага:
"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, даже резервы и "тихую" мобилизацию. Я думаю, на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы.
Россияне перебрасывали много войск к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым, единственное место, где не видели увеличения войск - это Приднестровье.
Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они не знали о многом и потом получили все это.
Даже 100 тысячам военных было бы трудно остановить действия врага, но украинцы выстояли, и теперь к войне привлечены 700 тысяч человек", - сказал президент.
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