Зеленский: К войне привлечены 700 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна была хорошо подготовлена к полномасштабной войне, учитывая объем наступательных сил врага:

"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, даже резервы и "тихую" мобилизацию. Я думаю, на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы.

Россияне перебрасывали много войск к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым, единственное место, где не видели увеличения войск - это Приднестровье.

Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они не знали о многом и потом получили все это.

Даже 100 тысячам военных было бы трудно остановить действия врага, но украинцы выстояли, и теперь к войне привлечены 700 тысяч человек", - сказал президент.