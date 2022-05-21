Зеленский заявил, что украинские военные из Азовстали будут ожидать обмена

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию заблокированных военных на Азовстали:

“Ребята от военных получили сигнал, что у них полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"...

Структура сложна, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры, я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем. Первоначально была Франция. Пытались воспользоваться контактами лидеров с Путиным. Когда мы увидели, что военным путём разблокировать невозможно.

Мы договаривались с генеральным секретарем Гутеррешем. Дальше все зависит от того, какие обязательства на себя принимали ООН, Красный Крест, российская федерация. Что украинские военные будут в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. Будем забирать их домой, это то, что мы должны сделать с партнерами, которые брали на себя ответственность”, – сказал Зеленский.