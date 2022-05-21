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Зеленский заявил, что украинские военные из Азовстали будут ожидать обмена

Общие новости
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Для процесса привлечены многие страны

Зеленский заявил, что украинские военные из Азовстали будут ожидать обмена

Reuters

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию заблокированных военных на Азовстали:

“Ребята от военных получили сигнал, что у них полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"...

Структура сложна, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры, я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем. Первоначально была Франция. Пытались воспользоваться контактами лидеров с Путиным. Когда мы увидели, что военным путём разблокировать невозможно.

Мы договаривались с генеральным секретарем Гутеррешем. Дальше все зависит от того, какие обязательства на себя принимали ООН, Красный Крест, российская федерация. Что украинские военные будут в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. Будем забирать их домой, это то, что мы должны сделать с партнерами, которые брали на себя ответственность”, – сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Азовсталь
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Источник:
Еспресо

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Комментарии (3)
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хутин пуйло 88 (Десь)
21.05.2022 в 12:13
$уkа зелена, спочатку їх здала, а тепер збирається міняти. Ясно, що азовців москалі ніколи не мінятимуть
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0
-4
can (Торонто, Львов)
21.05.2022 в 12:48
Десь, то де? A тобi суцi не зеленiй було б набагато краще, аби вони всi загинули в котлi, в якому зараз вже нiчого не змiнити, мирнi, пораненi, живi? Тодi тобi до жукова, до сталiна! Сьогоднi 21 сторiччя.
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+2
0
avatar
anоnimus (Київ)
21.05.2022 в 13:05
Придурку, скажи свому Сукісу дякую за його пропаганду і війну!!!
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+1
0

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