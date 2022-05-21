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Ахметов собирается продать свою недостроенную суперяхту

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Размеры и цена впечатляют

Ахметов собирается продать свою недостроенную суперяхту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ринат Ахметов думает о продаже своей недостроенной суперяхты Luminance, которая может войти в 10 крупнейших суперяхт мира. Об этом сообщает New York Times.

По водоизмещению 475-футовое роскошное судно Ахметова могло бы приблизиться к крейсеру "Москва", который ранее потопили украинские военные.

Luminance строит немецкая компания Lürssen, также построившая связанную с президентом рф владимиром путиным суперяхту Шехерезаду. Imperial Yachts, компания из Монако, выступает руководителем по строительству для обоих судов.

Luminance примерно на 15 футов длиннее Шехерезады, которая стоит 700 млн долларов. Этих денег почти достаточно, чтобы приобрести две новые ударные подводные лодки немецкого производства.

Кроме того, такая сумма почти равна стоимости военно-морского фрегата класса Баден-Вюртемберг – военного корабля, вооруженного пушками и ракетами, который также помогает строить Lürssen.

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В статье: Ринат Ахметов война с Россией
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Источник:
NYT

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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
21.05.2022 в 12:38
Боїться, що з часом і до нього санкції доберуться?
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