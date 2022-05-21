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Караваев: Такова наша судьба, что нужно бороться за свои земли и наше будущее

Общие новости
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Александр понимает все сложности положения

Караваев: Такова наша судьба, что нужно бороться за свои земли и наше будущее

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о пребывании в национальной команде:

"Больше-менее втянулись. Когда изо дня в день проходит, а ты ждешь, как всегда: завтрак, теоретическое занятие, обед, может быть две тренировки днем, возобновление. Он проходит, как всегда.

Но в любом случае ты каждый день заходишь и читаешь новости, видишь фото и видео, это все нагоняет печаль, очень переживаешь и думаешь, как это могло произойти. Когда ты видишь, как наши воины защищают наши земли, границы, сколько у них мужества и энергии и понимаешь, что, наверное, такова наша судьба, что нужно бороться за свои земли и наше будущее.

Мы видим, как все объединились, и это придает оптимистический дух на светлое будущее", – сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
21.05.2022 в 12:55
У вас свiй фронт! Держава надала вам таку можливiсть. Лягайте костьми, але ми повиннi бути на ЧС!
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