Караваев: Такова наша судьба, что нужно бороться за свои земли и наше будущее

Игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о пребывании в национальной команде:

"Больше-менее втянулись. Когда изо дня в день проходит, а ты ждешь, как всегда: завтрак, теоретическое занятие, обед, может быть две тренировки днем, возобновление. Он проходит, как всегда.

Но в любом случае ты каждый день заходишь и читаешь новости, видишь фото и видео, это все нагоняет печаль, очень переживаешь и думаешь, как это могло произойти. Когда ты видишь, как наши воины защищают наши земли, границы, сколько у них мужества и энергии и понимаешь, что, наверное, такова наша судьба, что нужно бороться за свои земли и наше будущее.

Мы видим, как все объединились, и это придает оптимистический дух на светлое будущее", – сказал Караваев.