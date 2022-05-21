Движение по автодороге Киев - Ковель восстановлено в полном объеме
Отремонтирован поврежденный мост
Telegram Кирила Тимошенка
Автомобильное сообщение по Варшавской трассе М-07 Киев – Ковель полностью восстановлено после ремонта моста, ранее поврежденного авиаударом российских оккупантов.
Из-за повреждений российскими захватчиками основного моста через реку Ирша, недалеко от села Украинка, движение для автотранспорта было временно закрыто. Теперь там установлена временная переправа.
"Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, устроили щебеночное основание, забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки", – рассказал министр инфрастуктуры Украины Александр Кубраков.
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