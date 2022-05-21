Байден подписал законопроект о выделении 40 млрд долларов для Украины
Теперь это будет другая война
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден подписал закон HR7691 О выделении дополнительных ассигнований Украине на 2022 год, предусматривающем выделение более 40 миллиардов долларов с целью реагирования на агрессию РФ против Украины.
Ранее было известно, что половина этих денег пойдет на закупку вооружения для Украины, а остальная часть - на финансовую и продовольственную помощь.
Ожидается, что эта сумма обеспечит полноценный ленд-лиз для Украины.
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Источник:Білий дім
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