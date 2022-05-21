россия депортировала уже более 1,377 млн украинцев. Среди них более 232 тысяч – дети
Очередное нарушение конвенций от террористов
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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что за минувшие сутки на территорию России было вывезено более 17 тысяч человек:
“По состоянию на утро 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1 377 925 человек, включая 232 480 детей.
За последние сутки – 17 306, в том числе 2 213 детей.
Заявления рф о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. У нас есть неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации.
Очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко. В этой записи реальна картина депортации мариупольцев.
Люди окружены русскими военными с автоматами, возмущены и напуганы. Оставить место так называемой "эвакуации" рашисты не разрешают.
Их заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в фильтрационный лагерь в Безымянном Новоазовского района и затем в россию.
По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в пыточных на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно", - написала Денисова.
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