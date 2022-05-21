Ребров: Санкции с россии нужно снимать только после падения режима путина

Главный тренер эмирского "Аль-Айн" Сергей Ребров высказался на счет дисквалификации российских спортсменов:

“Во-первых, практически никто из теннисистов, представляющих россию, не живет в россии. Никто из них практически не бывает там. Я уверен, что все они против этой войны, просто не каждый может выразиться открыто.

Мое мнение, что если ты не высказался открыто против войны, то тогда ты будь со своей страной, патриотом своей страны и не участвуй в соревнованиях. Это если говорить о теннисистах.

Если говорить о футболе, командах российских или о сборной, то здесь даже обсуждать нечего. Никаких других вариантов быть не может и надеюсь, что никто их даже не рассматривал.

Дисквалификация действует до конца этого года, потому что все надеются, что война закончится. Она закончится, но важно, чтобы не только война закончилась, но режим путина был свергнут. Я считаю, что санкции нужно снимать только после падения режима путина. Только если будет совсем другая политика в России, можно будет думать, насколько она не страшна по всему миру”, - сказал Ребров.