В Харькове россияне разбомбили стадион, на котором регулярно тренировалась сборная Украины

российские оккупанты нанесли ущерб еще одному объекту спортивной инфраструктуры Украины. В Харькове от обстрелов рашистов пострадал стадион "Солнечный".

Особенно пострадали трибуны арены. Также был поврежден газон.

Фото с подтверждениями попаданий выложил в своем Twitter паблик Zorya Londonsk, сравнив их с фотографиями из обычной жизни.

Turns out it would be our last visit for a while…????



Likely the same being said for Zbirna returning there too



Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt