В Харькове россияне разбомбили стадион, на котором регулярно тренировалась сборная Украины
Это была привычная база для "сине-желтых"
Zorya Londonsk
российские оккупанты нанесли ущерб еще одному объекту спортивной инфраструктуры Украины. В Харькове от обстрелов рашистов пострадал стадион "Солнечный".
Особенно пострадали трибуны арены. Также был поврежден газон.
Фото с подтверждениями попаданий выложил в своем Twitter паблик Zorya Londonsk, сравнив их с фотографиями из обычной жизни.
Turns out it would be our last visit for a while…????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 20, 2022
Likely the same being said for Zbirna returning there too
Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt
Напомним, что именно на этом стадионе сборная Украины проводила тренировки, находясь на сборах команды в Харькове. Также здесь играли свои матчи: "Металлист", "Гелиос", "Металлист 1925" и другие местные команды.
Стадион был построен в 2011 году и вмещал почти пять тысяч зрителей.
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