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В Харькове россияне разбомбили стадион, на котором регулярно тренировалась сборная Украины

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Это была привычная база для "сине-желтых"

В Харькове россияне разбомбили стадион, на котором регулярно тренировалась сборная Украины

Zorya Londonsk

Новина українською

российские оккупанты нанесли ущерб еще одному объекту спортивной инфраструктуры Украины. В Харькове от обстрелов рашистов пострадал стадион "Солнечный".

Особенно пострадали трибуны арены. Также был поврежден газон.

Фото с подтверждениями попаданий выложил в своем Twitter паблик Zorya Londonsk, сравнив их с фотографиями из обычной жизни.

Напомним, что именно на этом стадионе сборная Украины проводила тренировки, находясь на сборах команды в Харькове. Также здесь играли свои матчи: "Металлист", "Гелиос", "Металлист 1925" и другие местные команды.

Стадион был построен в 2011 году и вмещал почти пять тысяч зрителей.

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В статье: война с Россией
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