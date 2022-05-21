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Зеленский ждет от второй встречи в Рамштайне поставок Украине РСЗО

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Список помощи должен расширяться

Зеленский ждет от второй встречи в Рамштайне поставок Украине РСЗО

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится в понедельник, решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

"Такие встречи – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию.

Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это оккупированная территория россией, то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория.

Не надо бояться – надо объединяться. Объединение – это именно то, чего боится российская федерация. Она боится крепкого объединения, что Европейский Союз и Соединенные Штаты будут действовать как один организм. Для нас это очень важно. Нам очень нужна предметная помощь", – подчеркнул Президент.

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В статье: США война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Укринформ

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