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Последний день на Азовстали. Боец Азова снял короткометражный фильм с завода в Мариуполе

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Последний день на Азовстали. Боец Азова снял короткометражный фильм с завода в Мариуполе

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий "Орест" Казацкий в свой последний день на мариупольском заводе "Азовсталь" снял короткометражный фильм. В нем украинский боец ​​показал, как сейчас выглядит завод. На следующий день после съемки Казацкий покинул Мариуполь.

Напомним, что в последнем обращении командир полка "Азов" Денис Прокопенко еще раз подтвердил, что высшее военное командование отдало приказ о сохранении жизней и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные из "Азовстали" будут ожидать обмена.

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В статье: война с Россией Азовсталь
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