Последний день на Азовстали. Боец Азова снял короткометражный фильм с завода в Мариуполе
Тяжелые кадры
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Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий "Орест" Казацкий в свой последний день на мариупольском заводе "Азовсталь" снял короткометражный фильм. В нем украинский боец показал, как сейчас выглядит завод. На следующий день после съемки Казацкий покинул Мариуполь.
Напомним, что в последнем обращении командир полка "Азов" Денис Прокопенко еще раз
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