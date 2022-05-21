Последний день на Азовстали. Боец Азова снял короткометражный фильм с завода в Мариуполе

Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий "Орест" Казацкий в свой последний день на мариупольском заводе "Азовсталь" снял короткометражный фильм. В нем украинский боец ​​показал, как сейчас выглядит завод. На следующий день после съемки Казацкий покинул Мариуполь.

Напомним, что в последнем обращении командир полка "Азов" Денис Прокопенко еще раз подтвердил , что высшее военное командование отдало приказ о сохранении жизней и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.