Зеленский провел встречу с премьер-министром Португалии
Обсуждали новый пакет санкций и восстановление Украины
Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.
Главы государств обсуждали различную поддержку Украины.
"Обсудили дальнейшую оборонную помощь, шестой санкционный пакет против россии, привлечение к ответственности военных преступников, евроинтеграцию и послевоенное восстановление Украины. Спасибо дружественной Португалии за поддержку", - отметил Владимир Зеленский.
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