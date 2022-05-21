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Зеленский провел встречу с премьер-министром Португалии

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Обсуждали новый пакет санкций и восстановление Украины

Зеленский провел встречу с премьер-министром Португалии

Офіс Президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Главы государств обсуждали различную поддержку Украины.

"Обсудили дальнейшую оборонную помощь, шестой санкционный пакет против россии, привлечение к ответственности военных преступников, евроинтеграцию и послевоенное восстановление Украины. Спасибо дружественной Португалии за поддержку", - отметил Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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