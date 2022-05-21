В результате российского обстрела в Ровенской области пострадало шесть человек
К счастью погибших нет
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль прокомментировал последствия вражеского ракетного удара по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области.
В результате российского удара шесть человек получили ранения, к счастью погибших нет.
"Погибших нет. Шесть человек получили ранения, всем им оказана помощь в медицинских учреждениях области. Состояние пострадавших - стабильное. Также призываю жителей Ровенщины воздержаться от каких-либо массовых мероприятий в течение 24 часов из-за угрозы повторных ракетных ударов", - заявил Коваль.
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