Российские оккупанты уничтожили базу строительного предприятия в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал новое видео результата ракетного удара российских оккупантов. На этот раз враг "денацификовал" базу строительного предприятия в регионе.

"Не хотят чтоб мы строили. Нас это огорчает, но не остановит", - так Ким прокомментировал очередное военное преступление россиян.