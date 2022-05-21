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Российские оккупанты уничтожили базу строительного предприятия в Николаевской области

Общие новости
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Химическое оружие или фантомные "нацисты"?

Российские оккупанты уничтожили базу строительного предприятия в Николаевской области

Новина українською

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал новое видео результата ракетного удара российских оккупантов. На этот раз враг "денацификовал" базу строительного предприятия в регионе.

"Не хотят чтоб мы строили. Нас это огорчает, но не остановит", - так Ким прокомментировал очередное военное преступление россиян.

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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