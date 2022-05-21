Оккупанты держат в фильтрационных лагерях 4 тысячи украинских мужчин

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об очередных военных преступлениях россиян на оккупированных территориях.

Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в "фильтрационные лагеря".

По приблизительным данным в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин.

Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся.

Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут "мобилизованы" в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или россии.