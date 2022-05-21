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Оккупанты держат в фильтрационных лагерях 4 тысячи украинских мужчин

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россияне хотят отправить воевать наших мужчин против своих же соотечественников

Оккупанты держат в фильтрационных лагерях 4 тысячи украинских мужчин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об очередных военных преступлениях россиян на оккупированных территориях.

Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в "фильтрационные лагеря".

По приблизительным данным в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин.

Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся.

Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут "мобилизованы" в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или россии.

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В статье: война с Россией
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