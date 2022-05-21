Португалия передаст Украине 250 миллионов евро финансовой поддержки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что сегодня был подписан меморандум о финансовой помощи между Украиной и Португалией. Сумма составит 250 миллионов евро.

"Португалия предоставит Украине до 250 млн. евро финансовой поддержки.

Соответствующий меморандум был подписан сегодня с Премьер-министром Португалии Антониу Коштой во время его визита в Киев.

Первый транш в размере до 100 млн. евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы.

Спасибо Португалии за эту поддержку!".