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Португалия передаст Украине 250 миллионов евро финансовой поддержки

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Первый транш на 100 миллионов поступит уже в этом году

Португалия передаст Украине 250 миллионов евро финансовой поддержки

Фото: The Insider

UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что сегодня был подписан меморандум о финансовой помощи между Украиной и Португалией. Сумма составит 250 миллионов евро.

"Португалия предоставит Украине до 250 млн. евро финансовой поддержки.

Соответствующий меморандум был подписан сегодня с Премьер-министром Португалии Антониу Коштой во время его визита в Киев.

Первый транш в размере до 100 млн. евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы.

Спасибо Португалии за эту поддержку!".

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в ходе визита он посетил Ирпень.

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В статье: Португалия война с Россией Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
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