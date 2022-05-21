Генштаб: Враг продолжает подготовку к наступлению на Славянском и Лиманском направлениях

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 87-х суток российского вторжения.

Наибольшая активность противника продолжает сосредотачиваться в Восточной операционной зоне.

Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на Славянском направлении. В течение дня враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.

В Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Наносил огневого поражения всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения. Кроме того, нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области.

Противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении.

При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий враг не проводил. Совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляй-Поле, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

Командование оккупационных войск российской федерации продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины. Проводится работа по привлечению в ряды вооруженных сил войск агрессора лиц, находящихся на временно занятой оккупантами территории Украины. Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа и активно использует военно-транспортную авиацию для опрокидывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы.

Вместе с тем, оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг.