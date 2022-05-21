Генштаб: На Слобожанском направлении противник не допускает выход ВСУ на границу
Сводка Генерального Штаба
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на Северном и Южном направлении по состоянию на 18:00 87-х суток российского вторжения.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.
На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу, наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова.
На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Сосредотачивались основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Продолжают обстрелы из минометов и артиллерии населённых пунктов, непосредственно приближенных к линии столкновения.
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