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Генштаб: На Слобожанском направлении противник не допускает выход ВСУ на границу

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Сводка Генерального Штаба

Генштаб: На Слобожанском направлении противник не допускает выход ВСУ на границу

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на Северном и Южном направлении по состоянию на 18:00 87-х суток российского вторжения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу, наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова.

На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Сосредотачивались основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Продолжают обстрелы из минометов и артиллерии населённых пунктов, непосредственно приближенных к линии столкновения.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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