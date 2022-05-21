На россии рассмотрят возможность обмена Медведчука на защитников Азов

Член переговорного процесса и глава российской ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного СБУ Медведчука на пленных защитников Мариуполя.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - сказал Слуцкий.