На россии рассмотрят возможность обмена Медведчука на защитников Азов
Решение принимают на самом верху в Москве
REUTERS/Alexander Ermochenko
Член переговорного процесса и глава российской ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного СБУ Медведчука на пленных защитников Мариуполя.
"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - сказал Слуцкий.
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