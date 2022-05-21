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На россии рассмотрят возможность обмена Медведчука на защитников Азов

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Решение принимают на самом верху в Москве

На россии рассмотрят возможность обмена Медведчука на защитников Азов

REUTERS/Alexander Ermochenko

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Член переговорного процесса и глава российской ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного СБУ Медведчука на пленных защитников Мариуполя.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - сказал Слуцкий.

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В статье: ФК Мариуполь война с Россией Азов
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