Зеленский рассказал, сколько зерна заблокировано в портах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с Премьер-министром Португалии рассказал о том, сколько зерна заблокировано в портах Украины.

22 миллиона тонн – такую ​​цифру озвучил глава государства.

"россия заблокировала почти все порты. Все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочее... 22 миллиона тонн сегодня заблокированы российской федерацией", - сказал Зеленский.

Отметим, что ранее глава государства говорил о том, что Украина может разблокировать Черноморские порты военным путем.