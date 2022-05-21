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Зеленский рассказал, сколько зерна заблокировано в портах Украины

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Зеленский рассказал, сколько зерна заблокировано в портах Украины

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с Премьер-министром Португалии рассказал о том, сколько зерна заблокировано в портах Украины.

22 миллиона тонн – такую ​​цифру озвучил глава государства.

"россия заблокировала почти все порты. Все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочее... 22 миллиона тонн сегодня заблокированы российской федерацией", - сказал Зеленский.

Отметим, что ранее глава государства говорил о том, что Украина может разблокировать Черноморские порты военным путем.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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