Зеленский рассказал, сколько зерна заблокировано в портах Украины
Рашисты хотят обусловить голод
фото з відкритих джерел
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с Премьер-министром Португалии рассказал о том, сколько зерна заблокировано в портах Украины.
22 миллиона тонн – такую цифру озвучил глава государства.
"россия заблокировала почти все порты. Все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочее... 22 миллиона тонн сегодня заблокированы российской федерацией", - сказал Зеленский.
Отметим, что ранее глава государства говорил о том, что Украина может разблокировать Черноморские порты военным путем.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:МЕТА
Популярное сейчас
- Подоляк – о пессимистическом для Украины прогнозе от NYT: Мы знаем, за что бьемся. Именно поэтому мы победим
- Президент клуба УПЛ: Мы готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами
- Ахметов собирается продать свою недостроенную суперяхту
- Утренняя тревога: над столицей в Киеве пролетали ракеты, есть информация о взрывах
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet