Минобороны США сообщило о том, что гаубицы М777 загружены для транспортировки в Украину

Министерство обороны США на своей странице в фейсбук объявило о том, что вот-вот в Украину будет доставлена партия 155-мм буксированных гаубиц M777.

Оружие уже загружено для транспортировки в Украину летчиками ВВС США в рамках помощи США в области безопасности.

В скором времени гаубицы прибудут к месту назначения.