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Минобороны США сообщило о том, что гаубицы М777 загружены для транспортировки в Украину

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Оружие не прекращает поступать

Минобороны США сообщило о том, что гаубицы М777 загружены для транспортировки в Украину

фото - U.S. Department of Defense (DoD)

UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны США на своей странице в фейсбук объявило о том, что вот-вот в Украину будет доставлена партия 155-мм буксированных гаубиц M777.

Оружие уже загружено для транспортировки в Украину летчиками ВВС США в рамках помощи США в области безопасности.

В скором времени гаубицы прибудут к месту назначения.

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В статье: война с Россией
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