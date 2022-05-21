Минобороны США сообщило о том, что гаубицы М777 загружены для транспортировки в Украину
Оружие не прекращает поступать
фото - U.S. Department of Defense (DoD)
Министерство обороны США на своей странице в фейсбук объявило о том, что вот-вот в Украину будет доставлена партия 155-мм буксированных гаубиц M777.
Оружие уже загружено для транспортировки в Украину летчиками ВВС США в рамках помощи США в области безопасности.
В скором времени гаубицы прибудут к месту назначения.
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Источник:U.S. Department of Defense (DoD)
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