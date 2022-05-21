Португалия готова помочь Украине отстроить школы и садики

Португалия готова возглавить процесс восстановления в Украине школ и детских садов. Об этом стало известно в ходе совместного брифинга Премьер-министра Португалии Антониу Кошты с Владимиром Зеленским.

Также Португалия готова быть куратором полного восстановления одного из регионов Украины.

Добавим, что ранее с брифинга стало известно о том, что Португалия передаст Украине помощь в размере 250 миллионов евро.