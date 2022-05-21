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Португалия готова помочь Украине отстроить школы и садики

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Страна из Пиренейского полуострова возьмет на себя роль куратора

Португалия готова помочь Украине отстроить школы и садики

Фото: t.me/mykolaivskaODA / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Португалия готова возглавить процесс восстановления в Украине школ и детских садов. Об этом стало известно в ходе совместного брифинга Премьер-министра Португалии Антониу Кошты с Владимиром Зеленским.

Также Португалия готова быть куратором полного восстановления одного из регионов Украины.

Добавим, что ранее с брифинга стало известно о том, что Португалия передаст Украине помощь в размере 250 миллионов евро.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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