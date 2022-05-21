Португалия готова помочь Украине отстроить школы и садики
Страна из Пиренейского полуострова возьмет на себя роль куратора
Фото: t.me/mykolaivskaODA / Автор неизвестен
Португалия готова возглавить процесс восстановления в Украине школ и детских садов. Об этом стало известно в ходе совместного брифинга Премьер-министра Португалии Антониу Кошты с Владимиром Зеленским.
Также Португалия готова быть куратором полного восстановления одного из регионов Украины.
Добавим, что ранее с брифинга стало известно о том, что Португалия передаст Украине помощь в размере 250 миллионов евро.
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Источник:МЕТА
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