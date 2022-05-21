Оккупанты ставят на блокпостах в Мариуполе кадыровцев и росгвардию

Эвакуация из Мариуполя становится фактически невозможной.

Россияне на блокпостах ставят представителей росгвардии и кадыровцев вместо коллаборантов и представителей "народной милиции ДНР".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации.

"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация кафиров. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей росгвардии и кадыровцев", - сказал Андрющенко.

Также российские кафиры устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, чтобы ликвидировать пути обхода фильтрационного контроля.