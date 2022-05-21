  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты ставят на блокпостах в Мариуполе кадыровцев и росгвардию
В тренде

Оккупанты ставят на блокпостах в Мариуполе кадыровцев и росгвардию

Общие новости
(1 голосов)

Чтобы усилить "фильтрационный" контроль

Оккупанты ставят на блокпостах в Мариуполе кадыровцев и росгвардию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эвакуация из Мариуполя становится фактически невозможной.

Россияне на блокпостах ставят представителей росгвардии и кадыровцев вместо коллаборантов и представителей "народной милиции ДНР".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации.

"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация кафиров. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей росгвардии и кадыровцев", - сказал Андрющенко.

Также российские кафиры устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, чтобы ликвидировать пути обхода фильтрационного контроля.

"Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны.

Все, кто доверившись пропаганде и информационному вбросу кафиров, собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делайте этого. Сейчас должны помнить - это дорога в один конец", - заявил мэр Мариуполя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде