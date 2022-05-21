Оккупанты ставят на блокпостах в Мариуполе кадыровцев и росгвардию
Чтобы усилить "фильтрационный" контроль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эвакуация из Мариуполя становится фактически невозможной.
Россияне на блокпостах ставят представителей росгвардии и кадыровцев вместо коллаборантов и представителей "народной милиции ДНР".
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации.
"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация кафиров. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей росгвардии и кадыровцев", - сказал Андрющенко.
Также российские кафиры устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, чтобы ликвидировать пути обхода фильтрационного контроля.
"Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны.
Все, кто доверившись пропаганде и информационному вбросу кафиров, собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делайте этого. Сейчас должны помнить - это дорога в один конец", - заявил мэр Мариуполя.
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