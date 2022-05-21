В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 21 единицу техники и отбили 9 атак

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупанты.

Так за сутки, ВСУ в зоне ответственности Группировки Объединенных сил продолжают ведение оборонной операции и отразили 9 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои с оккупантом.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов из них: 13 жилых домов, 4 завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 7 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

За 21 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 5 танков;

• 4 артиллерийские системы;

• 10 единиц боевой бронированной техники;

• 2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.