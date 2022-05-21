За сутки в Донецкой области россияне убили 7 мирных жителей
Количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно
Фото: censor.net
Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, убивая мирное население.
Сегодня в Донецкой области россияне убили 7 мирных жителей: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения.
Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Источник:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
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