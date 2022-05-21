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За сутки в Донецкой области россияне убили 7 мирных жителей

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Количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно

За сутки в Донецкой области россияне убили 7 мирных жителей

Фото: censor.net

Новина українською

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, убивая мирное население.

Сегодня в Донецкой области россияне убили 7 мирных жителей: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

За сутки в Донецкой области россияне убили 7 мирных жителей - изображение 1
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В статье: война с Россией
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