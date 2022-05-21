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россияне бросают все силы на захват Северодонецка

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Оккупанты разрушили соединение между Северодонецком и Лисичанском

россияне бросают все силы на захват Северодонецка

Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подытожил ситуацию в регионе по состоянию на вечер 21 мая.

россияне бросают все силы на захват Северодонецка, также не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу

Оккупанты разрушили Павлоградский мост, который объединял Северодонецк и Лисичанск - это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз резиновых грузов, но возможность есть и мы будем до последнего ею пользоваться. Однако сообщение между городами существует.

Читайте такжеЗа 21 мая из Луганщины эвакуировали 57 человек
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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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