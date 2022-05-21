Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подытожил ситуацию в регионе по состоянию на вечер 21 мая.

россияне бросают все силы на захват Северодонецка, также не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу

Оккупанты разрушили Павлоградский мост, который объединял Северодонецк и Лисичанск - это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз резиновых грузов, но возможность есть и мы будем до последнего ею пользоваться. Однако сообщение между городами существует.