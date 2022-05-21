россияне бросают все силы на захват Северодонецка
Оккупанты разрушили соединение между Северодонецком и Лисичанском
Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подытожил ситуацию в регионе по состоянию на вечер 21 мая.
россияне бросают все силы на захват Северодонецка, также не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу
Оккупанты разрушили Павлоградский мост, который объединял Северодонецк и Лисичанск - это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз резиновых грузов, но возможность есть и мы будем до последнего ею пользоваться. Однако сообщение между городами существует.
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Источник:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
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