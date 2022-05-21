Арестович: В кремле хотят подать захват Мариуполя как "великую победу"
Советник ОП о целях рф
ОП
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал новые цели россии в войне.
"В кремле хотят подать своему электорату временный захват Мариуполя и выход на границы Луганской области (которого не будет) как "великую победу россии".
Более того, сейчас РФ активно взялась за правительства стран ЕС, запускает туда своих людей, цель которых – переубедить мир, что рф и Запад достигли соглашений, а мира не хочет только Украина", - сказал Арестович.
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Источник:Фейгин Live
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