Арестович: В кремле хотят подать захват Мариуполя как "великую победу"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал новые цели россии в войне.

"В кремле хотят подать своему электорату временный захват Мариуполя и выход на границы Луганской области (которого не будет) как "великую победу россии".

Более того, сейчас РФ активно взялась за правительства стран ЕС, запускает туда своих людей, цель которых – переубедить мир, что рф и Запад достигли соглашений, а мира не хочет только Украина", - сказал Арестович.