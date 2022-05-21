NaVi вышли в гранд-финал PGL Major Antwerp 2022
Украинская команда в полуфинале не оставила шансов для Ence
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere вышла в финал крупного турнира по CS:GO.
В полуфинале мейджора PGL Major Antwerp 2022 "рожденные побеждать" уверенно обыграли команду Ence:
- 16:7 на Nuke
- 16:12 на Dust2
Завтра команда лучшего игрока этого турнира (украинца) Александра "s1mple" Костылева сыграет в гранд-финале против команды FaZe.
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