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NaVi вышли в гранд-финал PGL Major Antwerp 2022

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Украинская команда в полуфинале не оставила шансов для Ence

NaVi вышли в гранд-финал PGL Major Antwerp 2022

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Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere вышла в финал крупного турнира по CS:GO.

В полуфинале мейджора PGL Major Antwerp 2022 "рожденные побеждать" уверенно обыграли команду Ence:

  • 16:7 на Nuke
  • 16:12 на Dust2

Завтра команда лучшего игрока этого турнира (украинца) Александра "s1mple" Костылева сыграет в гранд-финале против команды FaZe.

Запись полуфинала между NaVi и Ence (начало 4:33:00)

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В статье: Natus Vincere
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