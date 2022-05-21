Николаев обстреливают кассетными снарядами
Традиционные грязные приемы от русских
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 21-го мая, ближе к полуночи российские оккупанты кассетными снарядами обстреляли город Николаев. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен!", - написал Сенкевич.
Добавим, что ранее Владимир Зеленский отметил, что война еще не закончилась и нужно продолжать борьбу.
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Источник:Олександр Сєнкевич
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