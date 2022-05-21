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Николаев обстреливают кассетными снарядами

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Традиционные грязные приемы от русских

Николаев обстреливают кассетными снарядами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 21-го мая, ближе к полуночи российские оккупанты кассетными снарядами обстреляли город Николаев. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен!", - написал Сенкевич.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский отметил, что война еще не закончилась и нужно продолжать борьбу.

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В статье: война с Россией
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