Отмененный матч сборной, соперники Динамо в ЛЧ, решение Мбаппе. Главные новости за 21 мая
А также Аталанта без еврокубков и вылет Бордо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 21 мая
У сборной Украины сорвался товарищеский матч
Команда Александра Петракова должна была играть со сборной ДР Конго. Но в футбольной ассоциации африканской страны сообщили, что игра не состоится из-за вопросов безопасности. Дело в том, что в Брюсселе, где должна была состояться игра, есть большие общины как конголезцев, так и украинцев, а местные власти не готовы выделять большие силы полиции для поддержания порядка на трибунах. Также предлагался вариант проведения матча в Словении, но сборная ДР Конго отказалась из-за финансовых и логистических трудностей.
Павелко прокомментировал будущее чемпионата Украины
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что сейчас рассматривается 5-6 вариантов проведения чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. В частности, кроме проведения чемпионата за границей или в двух формально более безопасных регионах Украины есть вариант с проведением чемпионата по сокращенной системе – за три месяца начиная с марта следующего года. Но футбол может и вообще не возобновиться до окончательной победы над россиянами. Наконец, подчеркнул Павелко, окончательный вариант будут решать клубы.
Известные потенциальные соперники Динамо в Лиге Чемпионов
С постепенным завершением европейских чемпионатов вырисовывается квалификационная сетка еврокубков. В частности, "Динамо" во втором раунде квалификации может встретиться с "Фенербахче", другой потенциальный соперник будет из Кипра – АПОЭЛ или АЕК. Если "Динамо" пройдет в третий раунд, тогда жребий будет выбирать среди "Штурма" (Австрия), "Униона" (Бельгия), "Монако". Еще одним возможным соперником станет либо ПСВ (Нидерланды), либо "Митьюлланд" (Дания).
Килиан Мбаппе остается в Париже
Этот переход должен был стать знаковым для европейского футбола. Еще несколько дней назад инсайдеры сообщали, что Килиан Мбаппе согласился с предложением мадридского "Реала" и переедет в столицу как свободный агент летом. Но за один день все изменилось. Килиан Мбаппе передумал и подписал новый контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2025-го года. По версии СМИ, за такое решение звездный форвард получит от катарских шейхов очень много денег, а еще немало привилегий, как возможность влиять на выбор главного тренера. Хватит ли этого для Лиги Чемпионов и Золотого мяча?
Аталанта осталась без еврокубков на следующий сезон
В последнем туре итальянской Серии А "Аталанте" нужно было обязательно побеждать, чтобы хотя бы остаться на седьмом месте, ведущем в Лигу Конференций. Но команда из Бергамо проиграла "Эмполи" 0:1 (Малиновский не играл). "Фиорентина" обыграла на своем поле "Ювентус" 2:0 и обошла команду Гасперини, которая, похоже, нуждается в срочной перестройке.
Игнатенко снова отдал ассист, но это не спасло Бордо
В последнем туре французской Лиги 1 "Бордо" играл на выезде с "Брестом". Даниил вышел в основе и отдал классный пас под первый гол. Это уже его третий ассист в чемпионате Франции. В итоге "Бордо" драматически победил 2:4, но подняться с последнего места не смог. "Метцу" жирондинцы уступили по разнице забитых и пропущенных, а "Сент-Этьен" набрал на один балл больше и теперь сможет сыграть переходный матч с представителем Лиги 2. "Бордо" вылетает во второй дивизион впервые с 1993-го года.
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