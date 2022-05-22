Отмененный матч сборной, соперники Динамо в ЛЧ, решение Мбаппе. Главные новости за 21 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 21 мая

Команда Александра Петракова должна была играть со сборной ДР Конго. Но в футбольной ассоциации африканской страны сообщили, что игра не состоится из-за вопросов безопасности. Дело в том, что в Брюсселе, где должна была состояться игра, есть большие общины как конголезцев, так и украинцев, а местные власти не готовы выделять большие силы полиции для поддержания порядка на трибунах. Также предлагался вариант проведения матча в Словении, но сборная ДР Конго отказалась из-за финансовых и логистических трудностей.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что сейчас рассматривается 5-6 вариантов проведения чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. В частности, кроме проведения чемпионата за границей или в двух формально более безопасных регионах Украины есть вариант с проведением чемпионата по сокращенной системе – за три месяца начиная с марта следующего года. Но футбол может и вообще не возобновиться до окончательной победы над россиянами. Наконец, подчеркнул Павелко, окончательный вариант будут решать клубы.

С постепенным завершением европейских чемпионатов вырисовывается квалификационная сетка еврокубков. В частности, "Динамо" во втором раунде квалификации может встретиться с "Фенербахче", другой потенциальный соперник будет из Кипра – АПОЭЛ или АЕК. Если "Динамо" пройдет в третий раунд, тогда жребий будет выбирать среди "Штурма" (Австрия), "Униона" (Бельгия), "Монако". Еще одним возможным соперником станет либо ПСВ (Нидерланды), либо "Митьюлланд" (Дания).

Этот переход должен был стать знаковым для европейского футбола. Еще несколько дней назад инсайдеры сообщали, что Килиан Мбаппе согласился с предложением мадридского "Реала" и переедет в столицу как свободный агент летом. Но за один день все изменилось. Килиан Мбаппе передумал и подписал новый контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2025-го года. По версии СМИ, за такое решение звездный форвард получит от катарских шейхов очень много денег, а еще немало привилегий, как возможность влиять на выбор главного тренера. Хватит ли этого для Лиги Чемпионов и Золотого мяча?

В последнем туре итальянской Серии А "Аталанте" нужно было обязательно побеждать, чтобы хотя бы остаться на седьмом месте, ведущем в Лигу Конференций. Но команда из Бергамо проиграла "Эмполи" 0:1 (Малиновский не играл). "Фиорентина" обыграла на своем поле "Ювентус" 2:0 и обошла команду Гасперини, которая, похоже, нуждается в срочной перестройке.

В последнем туре французской Лиги 1 "Бордо" играл на выезде с "Брестом". Даниил вышел в основе и отдал классный пас под первый гол. Это уже его третий ассист в чемпионате Франции. В итоге "Бордо" драматически победил 2:4, но подняться с последнего места не смог. "Метцу" жирондинцы уступили по разнице забитых и пропущенных, а "Сент-Этьен" набрал на один балл больше и теперь сможет сыграть переходный матч с представителем Лиги 2. "Бордо" вылетает во второй дивизион впервые с 1993-го года.