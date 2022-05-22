Белорусская армия усилила ведение разведки на границе с Украиной

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за воскресенье, 22 мая, сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь усилили ведение разведки.

Генштаб отметил развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Также предупреждается об угрозе нанесения с территории беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

Как известно, россия активно побуждает беларусь к вступлению в войну, однако александру лукашенко уже 88 дней после начала полномасштабного вторжения удается водить путина (хуйла) за нос. Это, однако, не отменяет факта соучастия белорусского режима в российских преступлениях – именно с территории беларуси войска России наступали на Киев и наносили массированные ракетно-бомбовые удары.