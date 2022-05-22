Жители Донбасса саботируют распоряжения захватчиков и избегают сотрудничества с ними, - ГУР МО
Люди остаются верны Украине
ГУР
Жители оккупированных районов Донбасса пытаются саботировать распоряжения российских захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.
"На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.
После полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах России", - говорится в сообщении ГУР МО.
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