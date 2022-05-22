ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны россии
Бесславное завершение карьеры
The Magas Times
Российские СМИ сообщают, что на войне против Украины погиб племянник заместителя министра обороны РФ Адам Хамхоев.
Он был командиром десантно-штурмовой роты
Как сообщают ингушские сми, ссылаясь на "офицерский корпус", погибший - племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Отмечается, что Хамхоев погиб в ночь на 21 мая. По словам источника, оккупант был сыном сестры Евкурова и тот, "помогал ему, строил карьеру".
Отметим, что по состоянию на утро 21 мая, по данным украинского Генштаба, украинской армией
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