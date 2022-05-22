ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны россии

Российские СМИ сообщают, что на войне против Украины погиб племянник заместителя министра обороны РФ Адам Хамхоев.

Он был командиром десантно-штурмовой роты

Как сообщают ингушские сми, ссылаясь на "офицерский корпус", погибший - племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Отмечается, что Хамхоев погиб в ночь на 21 мая. По словам источника, оккупант был сыном сестры Евкурова и тот, "помогал ему, строил карьеру".