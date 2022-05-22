В Украине арестовали первого мэра-коллаборанта

Нацполиция арестовала Александра Харченко, назначенного российскими военными во время оккупации "мэром" поселка Дымер Киевской области. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным журналистов, госизмену подозреваемый совершил сразу после вхождения русских в город. Он якобы добровольно предложил свои услуги и возглавил коллаборационную администрацию.

Харченко предложил возобновить работу основных местных служб и добиться, чтобы жители Дымера начали хорошо относиться к оккупантам. Самое интересное, что доказательством в суде может быть видео, которое обнародовали 28 марта в Минобороны России. На нем военные врага якобы раздавали еду местным жителям, а Харченко рядом просил не бояться россиян.

"Не доверяйте украинским СМИ, российские солдаты не враждебны, к ним можно нормально подойти и решить с ними все вопросы", – говорил подозреваемый коллаборационист.

В начале апреля оккупанты покинули Дымер. Харченко при этом остался в поселке.