"Закрыли" еще одну тысячу. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 22 мая.

За субботу, 21 мая было ликвидировано еще 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют 29050 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1285 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3141 (+25) ед,

артиллерийских систем - 599 (+3) ед,

РСЗО - 201 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 204 (+0) ед,

вертолетов - 170 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),

крылатые ракеты – 107 (+3),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,

специальная техника – 43 (+0).

Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян в субботу наблюдались на Бахмутском направлении.