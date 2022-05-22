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"Закрыли" еще одну тысячу. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Украинская Армия продолжает без устали работать

"Закрыли" еще одну тысячу. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 22 мая.

За субботу, 21 мая было ликвидировано еще 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют 29050 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1285 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 3141 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 599 (+3) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 204 (+0) ед,
  • вертолетов - 170 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),
  • крылатые ракеты – 107 (+3),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,
  • специальная техника – 43 (+0).

Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян в субботу наблюдались на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией
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