"Закрыли" еще одну тысячу. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Украинская Армия продолжает без устали работать
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 22 мая.
За субботу, 21 мая было ликвидировано еще 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют 29050 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1285 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 3141 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 599 (+3) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 204 (+0) ед,
- вертолетов - 170 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),
- крылатые ракеты – 107 (+3),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян в субботу наблюдались на Бахмутском направлении.
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