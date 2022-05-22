Подоляк: Мы разблокируем Черное море, если нам дадут MLRS
Чиновник знает, как решить проблему
Getty Images / Global Images Ukraine
С помощью ракетных систем залпового огня (MLRS) и другого тяжелого оружия Украине удастся самостоятельно справиться с деблокированием Черного моря. Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в своем телеграмме.
"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с россией и Украиной о международных конвах продовольственных грузов в Черном море.
Нет возможности торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов человек.
У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – заявил Подоляк.
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