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Подоляк: Мы разблокируем Черное море, если нам дадут MLRS

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Чиновник знает, как решить проблему

Подоляк: Мы разблокируем Черное море, если нам дадут MLRS

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С помощью ракетных систем залпового огня (MLRS) и другого тяжелого оружия Украине удастся самостоятельно справиться с деблокированием Черного моря. Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в своем телеграмме.

"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с россией и Украиной о международных конвах продовольственных грузов в Черном море.

Нет возможности торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов человек.

У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – заявил Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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