Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
Несколько раз их удалось провести
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Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в
“То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках следует в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков.
Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было”, - сказал Белецкий.
Отметим, что с помощью этих прорывов воздухом защитникам Мариуполя доставляли пищу, боеприпасы, медикаменты и другие необходимые вещи, забирая раненых и погибших.
По словам Билецкого, эту операцию спланировало ГУР Минобороны.
Также первый командир полка "Азов" отметил героизм тех, кто летел первым в колонне:
“Они летели, ясно понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши.
Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров”, - добавил Билецкий.
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