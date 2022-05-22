Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в интервью Украинской правде рассказал о помощи заблокированным украинским защитникам Мариуполя с воздуха. По его словам, вертолетами удалось провести более пяти операций, из которых все, кроме последних двух, были удачными.

“То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках следует в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было”, - сказал Белецкий.

Отметим, что с помощью этих прорывов воздухом защитникам Мариуполя доставляли пищу, боеприпасы, медикаменты и другие необходимые вещи, забирая раненых и погибших.

По словам Билецкого, эту операцию спланировало ГУР Минобороны.

Также первый командир полка "Азов" отметил героизм тех, кто летел первым в колонне: