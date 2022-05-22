  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
В тренде

Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было

Общие новости
(5 голосов)

Несколько раз их удалось провести

Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в интервью Украинской правде рассказал о помощи заблокированным украинским защитникам Мариуполя с воздуха. По его словам, вертолетами удалось провести более пяти операций, из которых все, кроме последних двух, были удачными.

“То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках следует в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков.

Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было”, - сказал Белецкий.

Отметим, что с помощью этих прорывов воздухом защитникам Мариуполя доставляли пищу, боеприпасы, медикаменты и другие необходимые вещи, забирая раненых и погибших.

По словам Билецкого, эту операцию спланировало ГУР Минобороны.

Также первый командир полка "Азов" отметил героизм тех, кто летел первым в колонне:

“Они летели, ясно понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши.

Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров”, - добавил Билецкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Азовсталь
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде