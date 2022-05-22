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РосТВ навело артиллерию ВСУ на вражеский миномет, разрушивший мост возле Северодонецка

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Продолжайте и дальше

РосТВ навело артиллерию ВСУ на вражеский миномет, разрушивший мост возле Северодонецка

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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что артиллеристы Национальной гвардии Украины уничтожили самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Генштаба, этот миномет обстреливал Северодонецк и разрушил огнем Павлоградский мост между этим городом и городом-спутником Лисичанском.

"Корректировщики украинской артиллерии "навелись" на вражескую боевую технику, посмотрев оперативный сюжет российского телевидения о том, откуда САУ бьет по мосту. Спасибо! Продолжайте и дальше так же!", - отмечают в ВСУ.

РосТВ навело артиллерию ВСУ на вражеский миномет, разрушивший мост возле Северодонецка - изображение 1

Добавим, что сюжет о работе "Тюльпана" снял известный пропагандист Александр Коц, который уже назвал фейком сообщение о том, что это именно он подставил российских военных.

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В статье: война с Россией
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