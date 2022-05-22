РосТВ навело артиллерию ВСУ на вражеский миномет, разрушивший мост возле Северодонецка

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что артиллеристы Национальной гвардии Украины уничтожили самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Генштаба, этот миномет обстреливал Северодонецк и разрушил огнем Павлоградский мост между этим городом и городом-спутником Лисичанском.

"Корректировщики украинской артиллерии "навелись" на вражескую боевую технику, посмотрев оперативный сюжет российского телевидения о том, откуда САУ бьет по мосту. Спасибо! Продолжайте и дальше так же!", - отмечают в ВСУ.

Добавим, что сюжет о работе "Тюльпана" снял известный пропагандист Александр Коц, который уже назвал фейком сообщение о том, что это именно он подставил российских военных.