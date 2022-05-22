РосТВ навело артиллерию ВСУ на вражеский миномет, разрушивший мост возле Северодонецка
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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что артиллеристы Национальной гвардии Украины уничтожили самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" российских оккупантов.
Как говорится в сообщении Генштаба, этот миномет обстреливал Северодонецк и разрушил огнем Павлоградский мост между этим городом и городом-спутником Лисичанском.
"Корректировщики украинской артиллерии "навелись" на вражескую боевую технику, посмотрев оперативный сюжет российского телевидения о том, откуда САУ бьет по мосту. Спасибо! Продолжайте и дальше так же!", - отмечают в ВСУ.
Добавим, что сюжет о работе "Тюльпана" снял известный пропагандист Александр Коц, который уже назвал фейком сообщение о том, что это именно он подставил российских военных.
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