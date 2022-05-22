Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в стране до 23 августа.

"Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа. Представлял Секретарь СНБО – Данилов. За – 320 голосов", сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Также нардепы 315 голосами утвердили указ президента о продлении всеобщей мобилизации до 23 августа.