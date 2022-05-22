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Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета

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Война никуда не делась

Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в стране до 23 августа.

"Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа. Представлял Секретарь СНБО – Данилов. За – 320 голосов", сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Также нардепы 315 голосами утвердили указ президента о продлении всеобщей мобилизации до 23 августа.

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В статье: война с Россией
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