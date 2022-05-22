Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета
Война никуда не делась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в стране до 23 августа.
"Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа. Представлял Секретарь СНБО – Данилов. За – 320 голосов", сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Также нардепы 315 голосами утвердили указ президента о продлении всеобщей мобилизации до 23 августа.
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