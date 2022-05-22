российские войска снова обстреляли тот же город в Житомирской области
Выбрали одну цель, и стреляют туда
Getty Images/Global Images Ukraine
Около 13 часов дня 22 мая российские оккупанты снова атаковали с воздуха город Малин в Житомирской области.
Информацию о взрывах подтвердил "Суспильному" городской голова Александр Ситайло.
Отметим, что недавно, 20 мая, россияне тоже атаковали Малин. Кроме этого, во время периода оккупации Киевщины Малин подвергался атакам из артиллерии.
Сразу же, что после сегодняшней атаки, что после атаки двухдневной давности, в сети появились видео и фото "прилетов", несмотря на то, что распространение таких материалов запрещено законом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
- В Украине арестовали первого мэра-коллаборанта
- Гвардиола или Клопп? Сегодня решится судьба титула чемпиона АПЛ
- Утренняя тревога: над столицей в Киеве пролетали ракеты, есть информация о взрывах
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet