российские войска снова обстреляли тот же город в Житомирской области

Около 13 часов дня 22 мая российские оккупанты снова атаковали с воздуха город Малин в Житомирской области.

Информацию о взрывах подтвердил "Суспильному" городской голова Александр Ситайло.

Отметим, что недавно, 20 мая, россияне тоже атаковали Малин. Кроме этого, во время периода оккупации Киевщины Малин подвергался атакам из артиллерии.

Сразу же, что после сегодняшней атаки, что после атаки двухдневной давности, в сети появились видео и фото "прилетов", несмотря на то, что распространение таких материалов запрещено законом.