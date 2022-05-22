  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. российские войска снова обстреляли тот же город в Житомирской области
В тренде

российские войска снова обстреляли тот же город в Житомирской области

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Выбрали одну цель, и стреляют туда

российские войска снова обстреляли тот же город в Житомирской области

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Около 13 часов дня 22 мая российские оккупанты снова атаковали с воздуха город Малин в Житомирской области.

Информацию о взрывах подтвердил "Суспильному" городской голова Александр Ситайло.

Отметим, что недавно, 20 мая, россияне тоже атаковали Малин. Кроме этого, во время периода оккупации Киевщины Малин подвергался атакам из артиллерии.

Сразу же, что после сегодняшней атаки, что после атаки двухдневной давности, в сети появились видео и фото "прилетов", несмотря на то, что распространение таких материалов запрещено законом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде