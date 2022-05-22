  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бывшие депутаты ОПЗЖ создали в Верховной Раде новую партию
В тренде

Бывшие депутаты ОПЗЖ создали в Верховной Раде новую партию

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И смысл от всех запретов?

Бывшие депутаты ОПЗЖ создали в Верховной Раде новую партию

ОПЗЖ

Новина українською

Бывшие депутаты коллаборантской пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" после приостановления деятельности их фракции создали новую, которая называется "Видновлення Украины". Об этом сообщают депутаты Ярослав Железняк (Голос) и Алексей Гончаренко (ЕС).

В нее вошли 17 депутатов, которые ранее представляли "ОПЗЖ". Кроме двух лидеров партии Игоря Абрамовича и Максима Ефимова членами “Видновлення” стали Анатолий Бурмич, Олег Ворольнок, Валерий Гнатенко, Артем Дмитрук, Дмитрий Исаенко, Игорь Кисилев, Александр Ковалев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Антонина Славицькая, Вадим Столар, Александр Фельдман и Александр Юрченко.

Напомним, что в апреле деятельность "ОПЗЖ" была приостановлена. Некоторые депутаты из других партий потребовали лишения мандатов членов коллаборантской фракции, однако пророссийские политики все еще остаются в Верховной Раде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ОПЗЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Еспресо ТВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде