Бывшие депутаты ОПЗЖ создали в Верховной Раде новую партию

Бывшие депутаты коллаборантской пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" после приостановления деятельности их фракции создали новую, которая называется "Видновлення Украины". Об этом сообщают депутаты Ярослав Железняк (Голос) и Алексей Гончаренко (ЕС).

В нее вошли 17 депутатов, которые ранее представляли "ОПЗЖ". Кроме двух лидеров партии Игоря Абрамовича и Максима Ефимова членами “Видновлення” стали Анатолий Бурмич, Олег Ворольнок, Валерий Гнатенко, Артем Дмитрук, Дмитрий Исаенко, Игорь Кисилев, Александр Ковалев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Антонина Славицькая, Вадим Столар, Александр Фельдман и Александр Юрченко.

Напомним, что в апреле деятельность "ОПЗЖ" была приостановлена. Некоторые депутаты из других партий потребовали лишения мандатов членов коллаборантской фракции, однако пророссийские политики все еще остаются в Верховной Раде.