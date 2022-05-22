Президент Польши выступил в Раде – говорил о "делах" с россией, ЕС и жюри Евровидения
Настоящий друг украинского народа
Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Украину, где в воскресенье, 22 мая, выступил перед депутатами. Он стал первым иностранным лидером, выступившим в Верховной Раде после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Польский лидер подчеркнул, что "после Бучи, Бородянки, Мариуполя с россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!" – отметил он.
Это заявление прозвучало на фоне недавних статей в западных СМИ, в которых указывается, что ряд европейских лидеров давят на Киев, чтобы пойти на уступки россии. Цель этого – чтобы путин (хуйло) "сохранил лицо" и согласился завершить войну.
Но Анджей Дуда подчеркнул, что только само украинское государство может решать свое будущее.
По словам президента, Польша будет и дальше поддерживать Украину. "Никто не сможет нарушить наше единство. Ни враждебно настроенные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", - отметил польский председатель.
Он заверил, что приложит все усилия, чтобы Украина стала частью ЕС. Он выразил свою поддержку евроинтеграционному направлению, которое избрало государство. Также президент Польши обратился к вынужденным переселенцам: "Вы – украинцы. Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза".
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