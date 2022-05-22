Шевчук, Нагорняк, Ващук и другие. Сборные ветеранов и ВСУ провели между собой товарищеский матч в Киеве
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Футбол 1/2/3/Автор невідомий
На стадионе Чемпион в Киеве состоялся товарищеский матч между сборной ветеранов украинского футбола и командой Вооруженных Сил Украины. Он получил название "Все будет Украина". Об этом сообщает Футбол NEWS.
В итоге победу со счетом 6:4 праздновали бывшие профессиональные игроки, среди которых Шевчук, Езерский, Нагорняк, Ващук, Белик, Воробей, Цихмейструк и другие. Тренером звездного коллектива был Юрий Максимов.
После финального свистка участники поединка были удостоены сувенирных трофеев. Футболисты считают, что главное, чтобы воины зарядились положительными эмоциями от такого действа. Нужен фундамент для дальнейших побед на фронте.
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