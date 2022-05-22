Подоляк: россия смогла запугать многих европейских политиков, но не Польшу
Поляки - настоящие братья Украины
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу в Киеве Президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.
"россия смогла запугать многих европейских политиков. Война заставила оцепенеть многие европейские страны. Но не Польшу.
С первого дня Польша стала нашим тылом: обеспечила логистику, открытые границы и протянула руку помощи.
Анджей Дуда и Владимир Зеленский - сильные лидеры новой Европы", - заявил Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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