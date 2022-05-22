  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Подоляк: россия смогла запугать многих европейских политиков, но не Польшу
В тренде

Подоляк: россия смогла запугать многих европейских политиков, но не Польшу

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Поляки - настоящие братья Украины

Подоляк: россия смогла запугать многих европейских политиков, но не Польшу

Новина українською

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу в Киеве Президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

"россия смогла запугать многих европейских политиков. Война заставила оцепенеть многие европейские страны. Но не Польшу.

С первого дня Польша стала нашим тылом: обеспечила логистику, открытые границы и протянула руку помощи.
Анджей Дуда и Владимир Зеленский - сильные лидеры новой Европы", - заявил Подоляк.

Читайте такжеПрезидент Польши выступил в Раде – говорил о "делах" с россией, ЕС и жюри Евровидения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Podolyak_M

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде