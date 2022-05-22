российские Искандеры впервые за два месяца направились к Украине со стороны беларуси

На границе Украины и беларуси впервые за доглое время зафиксировано движение российских "Искандеров". Это случилось впервые за два месяца российского вторжения.

"Искандеры" движутся к Украинской государственной границе.

"Несмотря на то, что большинство войск ВС рф отступили с киевского направления ещё в начале апреле, в беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из беларуси по Украине", - сообщает беларуский телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Также наблюдается перевозка ракет и боеприпасов к этим ракетным комплексам.

Сегодня, впервые за долгое время, мониторинговой группой зафиксировано перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Стоит отметить, что в Брестской обл. по-прежнему остаются единицы техники ВС рф, которые могут передвигаться с колоннами МО РБ.