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российские Искандеры впервые за два месяца направились к Украине со стороны беларуси

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Наблюдается перевозка ракет и боеприпасов

российские Искандеры впервые за два месяца направились к Украине со стороны беларуси

Новина українською

На границе Украины и беларуси впервые за доглое время зафиксировано движение российских "Искандеров". Это случилось впервые за два месяца российского вторжения.

"Искандеры" движутся к Украинской государственной границе.

"Несмотря на то, что большинство войск ВС рф отступили с киевского направления ещё в начале апреле, в беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из беларуси по Украине", - сообщает беларуский телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Также наблюдается перевозка ракет и боеприпасов к этим ракетным комплексам.

Сегодня, впервые за долгое время, мониторинговой группой зафиксировано перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Стоит отметить, что в Брестской обл. по-прежнему остаются единицы техники ВС рф, которые могут передвигаться с колоннами МО РБ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Беларускі Гаюн

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