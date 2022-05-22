  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Танцы на костях. Российские оккупанты провели футбольный матч в Мариуполе
В тренде

Танцы на костях. Российские оккупанты провели футбольный матч в Мариуполе

Общие новости
(1 голосов)

Лицемерию и жестокости россиян нет меры...

Танцы на костях. Российские оккупанты провели футбольный матч в Мариуполе

Новина українською

Российские оккупанты продолжают изображать "радужную" картинку "русского мира" в Мариуполе.

Так сегодня, 22-го мая преступники провели в украинском оккупированном городе футбольный матч.

Игра проходила в крытом спортивном комплексе "Ильичёвец". На поле вышла команда оккупационной администрации Мариуполя и молодёжная сборная

Российских варваров не смущают десятки тысяч убитых мирных жителей, неразобранные руины Драмтеатра и трупы украинцев на улицах. Зато уже успели провести картинную игру в мяч...

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНИАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде