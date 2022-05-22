Танцы на костях. Российские оккупанты провели футбольный матч в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают изображать "радужную" картинку "русского мира" в Мариуполе.

Так сегодня, 22-го мая преступники провели в украинском оккупированном городе футбольный матч.

Игра проходила в крытом спортивном комплексе "Ильичёвец". На поле вышла команда оккупационной администрации Мариуполя и молодёжная сборная

Российских варваров не смущают десятки тысяч убитых мирных жителей, неразобранные руины Драмтеатра и трупы украинцев на улицах. Зато уже успели провести картинную игру в мяч...