Танцы на костях. Российские оккупанты провели футбольный матч в Мариуполе
Лицемерию и жестокости россиян нет меры...
Российские оккупанты продолжают изображать "радужную" картинку "русского мира" в Мариуполе.
Так сегодня, 22-го мая преступники провели в украинском оккупированном городе футбольный матч.
Игра проходила в крытом спортивном комплексе "Ильичёвец". На поле вышла команда оккупационной администрации Мариуполя и молодёжная сборная
Российских варваров не смущают десятки тысяч убитых мирных жителей, неразобранные руины Драмтеатра и трупы украинцев на улицах. Зато уже успели провести картинную игру в мяч...
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Источник:УНИАН
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