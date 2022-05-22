В Мариуполе оккупанты планируют полностью русифицировать учебу

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о ситуации в Мариуполе.

В Мариуполе коккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты.

В рамках "адаптации" к переходу на русские программы в школах будут преподавать всего три предмета: русский язык и литературу; историю россии и математику.

Захватчики также устроили "организационно-методическое" собрание учителей, принуждаемых к сотрудничеству в образовательном процессе.

Несогласным угрожают "негативными" последствиями - от "фильтрационных лагерей" до ограничения "гуманитарной" помощи.