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В Мариуполе оккупанты планируют полностью русифицировать учебу

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Если доживут до нового учебного года

В Мариуполе оккупанты планируют полностью русифицировать учебу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о ситуации в Мариуполе.

В Мариуполе коккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты.

В рамках "адаптации" к переходу на русские программы в школах будут преподавать всего три предмета: русский язык и литературу; историю россии и математику.

Захватчики также устроили "организационно-методическое" собрание учителей, принуждаемых к сотрудничеству в образовательном процессе.

Несогласным угрожают "негативными" последствиями - от "фильтрационных лагерей" до ограничения "гуманитарной" помощи.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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