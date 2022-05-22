Россияне продолжают наносить удары по приграничным районам Черниговской области

Оперативное командование "Север" сообщает, что враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области.

Так сегодня, 22 мая около 15:34 российские оккупанты нанесли шесть ударов с территории россии. Удары, вероятно, наносились из АГС в район населенного пункта Сеньковка.

К счастью, потерь среди личного состава украинских защитников и техники ВСУ нет.