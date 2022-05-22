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Россияне продолжают наносить удары по приграничным районам Черниговской области

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Жертв среди личного состава ВСУ нет

Россияне продолжают наносить удары по приграничным районам Черниговской области

Новина українською

Оперативное командование "Север" сообщает, что враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области.

Так сегодня, 22 мая около 15:34 российские оккупанты нанесли шесть ударов с территории россии. Удары, вероятно, наносились из АГС в район населенного пункта Сеньковка.

К счастью, потерь среди личного состава украинских защитников и техники ВСУ нет.

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В статье: война с Россией
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