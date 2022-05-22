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Генштаб: На Южнобужском направлении враг продолжает построение второй линии обороны

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Остается угроза ракетно-авиационных ударов с беларуси

Генштаб: На Южнобужском направлении враг продолжает построение второй линии обороны

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный Штаб ВСУ доложил о ситуациях на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 22 мая.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики беларусь.

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы русских войск продолжает находиться в завышенной степени боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточиваются на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.

В Черноморской и Азовской морской зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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